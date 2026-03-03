指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは3月2日、自身のInstagramを更新。マイナンバーカードを公開し「焦った笑」「まさかの」といった声が寄せられています。【写真】大谷映美里のマイナンバーカード「IDフォトの正しい使い方や……」大谷さんは「ビッグな嬉しいお知らせっ＝LOVEが政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』PRキャラクターに決定しました」と報告し、6