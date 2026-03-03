サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、最大135度のリクライニングと収納式オットマンを備え、在宅ワークからリラックスタイムまで幅広く活躍する多機能チェアである「ソファチェア（150−SNC140）」を発売した。「ソファチェア」は、最大135度まで倒せるリクライニングでリラックスできるとのこと。足先まで伸ばしてくつろげる便利な収納式オットマン付きとなっている。肉厚クッションと連動する肘掛