東京・豊島区のマッサージ店で、従業員の男が女性客に対し施術中にわいせつな行為をしたとして、警視庁に逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、豊島区駒込のマッサージ店の従業員で中国籍の王楽楽容疑者（49）です。王容疑者は今年1月、店内で20代の女性客に対し、施術中に胸を触ったり下半身を押し付けたりするなどした疑いがもたれています。取り調べに対し、王容疑者は「わいせつな行為はやっていない」と容