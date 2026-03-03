イスラエルではイランからの報復攻撃が続いています。現地から中継でお伝えします。ミサイルの警報がなり、我々もシェルターに避難しました。警報の多さにエルサレムの住民は「シャワー中など逃げにくい時にも警報が鳴るので、本当に大変だ」と話すなど緊張が続いています。2日、イランの報復攻撃で9人が死亡したイスラエル中部の町に取材に入りました。この場所には地下にシェルターがあったのですが、イランの弾道ミサイルは、シ