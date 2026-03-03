アメリカとイスラエルによる攻撃でイランの核施設が被害を受けた痕跡があると、アメリカのシンクタンクが2日、明らかにしました。アメリカのシンクタンク「科学国際安全保障研究所」は2日、衛星画像の分析として、イラン中部ナタンズにある核施設がアメリカとイスラエルによる攻撃で被害を受けた痕跡があると明らかにしました。地下施設への入り口2か所が攻撃で破損しているということです。ロイター通信によりますと、先月28日に