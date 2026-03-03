「ピュアローズ」ホテルニューグランドは、3月19日〜6月14日までの期間、横浜市主催の「ガーデンネックレス横浜 2026」連携カクテル「ピュアローズ」を販売する。華やかで麗しい花姿と芳醇な香りが魅力のバラは、市花として横浜市民に親しまれている。そんな“花の女王”をイメージした同商品は、白ワインベースにエルダーフラワーやクランベリーなど合わせ、仕上げにブルガリア産有機ダマスクローズウォーターを吹きかけ、バラの