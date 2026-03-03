北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落下させ殺害したとして、殺人罪などで起訴された無職内田梨瑚被告（23）の旭川地裁での裁判員裁判初公判が5月25日に決まった。同地裁が明らかにした。