日本維新の会が、衆議院選挙の期間中に選挙演説の動画をインターネット広告として配信したことが「公職選挙法に違反する疑いがある」と指摘されたことについて、中司幹事長は「一部誤って広告として配信された」と明らかにし、陳謝しました。日本維新の会は、先月おこなわれた衆院選の期間中、選挙演説の動画の一部を動画投稿サイト「YouTube」に広告として配信しました。公職選挙法では、選挙運動のために有料のネット広告を掲示