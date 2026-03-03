「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が３日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。目黒蓮と浜辺美波がＷ主演を務める映画「ほどなく、お別れです」に感銘したことを明かした。同作は葬儀会社で働く人々を描いており、西村氏自身も学生時代に葬儀会社で働いた経験がある。西村氏は「僕は年間を通じて結構な数、映画館に映画を観に行くんですが、今回皆さんにご紹介した