3月3日、讃岐うどん専門店『丸亀製麺』と人気アニメ『ドラゴンボールZ』のコラボレーションキャンペーンが全国でスタートした。作品の世界観を再現したコラボメニューやオリジナルグッズが登場し、初日からファンの間で興奮の声が上がっている─。【写真】「神龍を呼びました」ファン興奮のコラボメニューが美味しそうすぎる『丸亀製麺』×『ドラゴンボールZ』が夢のコラボ本キャンペーンは「もっと多くの方に元気とワクワクを