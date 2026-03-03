立川ブラインド工業は、プリーツスクリーン「フィーユ」、「ペルレ」をリニューアルし、4月1日から発売する。昨今の住宅では、開放感や採光性を重視したメインとなる窓の大開口化が進む一方、省エネ性能を高めるために小窓が増加するなど窓の形状の多様化が進んでいる。窓形状の多様化から、ウインドウトリートメントにおいても、窓に合わせた最適な製品が選択できるようバリエーションが多様化している。一方で、ホテルや店舗とい