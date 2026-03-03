お笑いタレント出川哲朗（62）が2日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。楽屋あいさつで首を踏んづけてきた後輩芸人の名前を実名で告白した。今回のテーマは「お笑い平成世代と令和世代すれ違うを埋めよう」。出川はテレビ全盛の平成世代代表として出演。平成から令和への移行と同時に変わりゆくテレビ業界の変遷について語った。品川庄司の品川祐も平成代表として出演。当時を振り返り「先