源田壮亮インタビュー（後編）自身２度目の大舞台となる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。侍ジャパンの内野の要として出場する源田壮亮（西武）は、待ち望んでいることがある。「前回はすごくいい大会でした。ただ、ケガして出ていたじゃないですか。だから今回は万全でいきたいんですよ。やっぱり100%集中できていなかったので......。『小指をぶつけないように』とか、『慎重に』とか、『あ、痛っ』とか、そ