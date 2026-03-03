下野紘が語る 『シンフォニックロック・リミックスベスト』誕生の裏側 声優の下野紘が、ベストアルバム『シンフォニックロック・リミックスベスト』を2026年3月4日(水)にリリースする。2016年3月16日のアーティストデビューから10年目を迎える節目に、現存のヒット楽曲10曲を"リミックス＆ストリングスアレンジ"で再構築した一作だ。本作は、既存の歌声を軸にサウンドを大胆にアップデート。豪華になったアレンジの中でヴォー