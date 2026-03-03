◆ＷＢＣ強化試合オリックス５―８韓国（３日・京セラドーム大阪）韓国のサポートメンバーとして参加した四国ＩＬ・徳島の投手が好投した。８回に２点差に迫られ、なおも走者を置いた場面で石井康輝投手が救援。大城から空振り三振を奪い、オリックスの反撃を止めた。ピッチコムを利用。韓国の捕手とのサイン交換に苦戦する場面もあったが、見事に切り抜けた。９回は昨季まで広島でプレーした小林樹斗投手が３者凡退。セーブを