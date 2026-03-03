◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が３日、阪神との強化試合前に、侍合流後初めて取材対応した。「落ちついて練習できているので順調に進んでいる。合流が最後だったのでしっかりチームに入っていけるようにしたい。３年ぶりですけど、すごいもちろん高ぶりを感じましたし、またこのユニホームを着られてうれしい」と決意を込めた。山本は１日に帰国し、全