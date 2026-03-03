2月から関係者への尋問が行われている静岡･熱海市の土石流災害を巡る裁判で、3月3日は、盛り土造成の届け出を申請した時の現場責任者と、当時、盛り土の対応をしていた熱海市の元職員が出廷しました。この裁判は、2021年7月、28人が犠牲となった静岡･熱海市の土石流災害で、盛り土崩落の責任を巡り、遺族らが現在と前の土地所有者や県、熱海市などに対し損害賠償を求めたものです。3月3日の裁判では、2011年以降、盛り土造成の現場