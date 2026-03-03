静岡県教育委員会の池上重弘教育長が、任期を1年余り残して退任することとなり、3月3日の県議会で人事案が提出されました。県教育委員会の池上重弘教育長は2022年に就任。現在2期目で2027年5月までが任期ですが、3月末で退任し、前澤綾子教育部長を後任とする人事案が3日に提出されました。池上教育長に対しては、新県立中央図書館の整備を巡り、国の交付金が100億円以上不足した問題で、議会側から責任を問う声が上がっていました