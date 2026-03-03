歌手の和田アキ子（75）が3日、自身のインスタグラムを更新し、自宅のひな飾りを披露した。「ハッピーひな祭りDay」と書き出すと、棚にスヌーピーのひな飾りが置かれたショットをアップ。「毎年、旦那が玄関に飾ってくれるんです明日、閉まっちゃうのがとっても悲しい1年中置いておきたいです」とつづった。和田の投稿に、フォロワーからは「かわいいおひなさま」「スヌーピーなのかな」「スヌーピーのお雛様本当に