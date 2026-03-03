漫画『ミルモでポン！』の完全新作『ミルモでポン！にゅ〜』（作者：篠塚ひろむ）が、3日発売の『ちゃお』4月号にて連載がスタートした。ミルモたちが暮らす妖精の里が大ピンチとなり、ミルモの魔法でみんなをハッピーにする物語となっている。【画像】気になる！冒頭に楓ちゃん登場公開された『ミルモでポン！』新作の1ページ『ミルモでポン！』は、2001〜2005年まで『ちゃお』で連載された人気漫画で、ごく普通の中学生・