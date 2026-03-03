◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。本大会前の最後の実戦の場となる同戦を前に、ドジャースの山本由伸投手（27）が会見を行い、意気込みを語った。「だいぶ時差ぼけもよくなっていますし、やりやすい環境の中で落ち着いて練習できているので順調に進んでいます」