気象庁は3月3日午後、東京地方に対して大雨と大雪及び雷に関する気象情報を発表した。伊豆諸島では、3日夜はじめ頃から4日明け方にかけて、土砂災害に注意・警戒が必要だ。多摩地方の山沿いや山地では、4日未明にかけて、大雪による交通障害や路面の凍結に注意を呼びかけている。前線を伴った低気圧が四国の南にあり、東北東へ進んでいるという。この低気圧は、3日は本州の南岸を東北東へ進み、4日は急速に発達しながら伊豆諸島付