日本サッカー協会(JFA)は3日、日本代表・森保一監督と宮本恒靖会長のコメントを公開。6月11日の開幕まであと100日となったFIFAワールドカップ2026へ向け、2人が意気込みを示しました。森保監督は「昨年のアジア最終予選が終わった翌日に『あと1年』となり、年明けには『あと半年』だと話していましたが、気がつけばもう100日後、3ヶ月余りです」と開幕の迫る速度を述べ、「時間はあっという間に過ぎていきますが、世界の舞台に向け