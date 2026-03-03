トヨタの斬新「ハチロク“ワゴン”」に注目！トヨタが世界に誇るFRスポーツカー「86（ハチロク）」といえば、誰もが「2ドアクーペ」のシルエットを思い浮かべるでしょう。しかし、過去には、ステーションワゴンの要素を融合させたモデルが存在していました。それが、トヨタのオーストラリア法人が2016年に企画したプロトタイプ「86シューティングブレーク コンセプト（以下、86シューティングブレーク）」です。【画像】超カッ