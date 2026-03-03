瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。夜も雨雲のかかるところがあるでしょう。 4日はおおむね曇りで、中国山地沿いでは雨や雪が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で7度、津山で5度、高松で9度でしょう。3日朝と同じくらいか低い気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で12度、津山で11度の予想です。3日よりもやや気温が低くなります。 5日は広く晴れるでしょう。 6日は