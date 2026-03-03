Snow Manが、13枚目のシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』を4月29日にリリースする。 （関連：Snow Man「オドロウゼ！」全方位レビュー一流の表現者たちが体現するダンスエンターテインメント） 今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングル。3曲共通のテーマは“FIGHTER”であり、公開された3形態のジャケ