夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、夫婦の買い物の最中に起こった“小さなすれ違い”です。スーパーにて夫婦でお買い物。スーパーは食材から日用品・衛生消耗品まで揃っていて、ついで買いができるので便利ですよね。