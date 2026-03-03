＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨年のプロテストに合格した22人のうち、沖縄での今季開幕戦で6人がツアーデビューを飾る。注目は昨年11月の最終プロテストでトップ合格を果たした18歳の伊藤愛華だ。大会初日の5日は3年間通った埼玉栄高の卒業式。ゴルフ部では主将を務めたルーキーが新社会人としてスタートを切る。【写真】プロテスト合格直後“イメチェン前”