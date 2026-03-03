元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。初孫の“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）の近影を披露した。【写真】「すーちゃん可愛い」「大きくなりましたね」2歳初孫の近影を披露した北斗晶北斗は「すーちゃん 【キューピー3分クッキング】にどハマり中」（原文ママ）とつづり、孫のために人形をネットで購入したことを報告。番組のテーマ曲を携帯で流すと「ノリノリ」とうれし