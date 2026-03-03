ファミリーマートは、同社のおむすびアンバサダーを務める大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が活躍するとおにぎりが割引になる“お得”なキャンペーン『大谷選手ファミマおむすび割2026』を6日より実施する。【写真】通常よりも約1.5倍のボリューム！「大きなおむすび」シリーズから新商品も発売◆大谷がホームランを打つor勝利投手になると「おにぎり」割引クーポンを発行本キャンペーンは、昨シーズンに続く2年連続の開