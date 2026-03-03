アメリカとイスラエルの軍事行動について、高市首相は、野党側から「国際法違反ではないか」と認識を問われています。中継です。およそ2週間後にワシントン訪問を控えた高市首相としては、トランプ大統領を刺激したくないのも本音です。そこを突くように野党側は、3日も再三追及しました。中道改革連合・ 浜地雅一議員「今回の米軍の行動については法的評価を行うべきであろうと、 そのように思っております」高市首相「トランプ大