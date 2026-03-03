セブン-イレブンは3月5日から7日までの3日間、午前5：00から午前11：00限定で『おにぎり・寿司SUPER SALE』を実施。対象商品を特別価格で販売する。【画像】3日より順次発売となる新商品『旨さ相盛おむすび高菜と明太子』セールでは、通常価格（税抜）に応じて割引後の価格が設定される。税抜179円までの商品は100円（税込108円）、税抜180円〜239円の商品は150円（税込162円）、税抜240円〜359円の商品は200円（税込216円）で