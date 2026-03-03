ミュージシャンのDAIGOが、3日放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合ほか）の第107回への出演で“朝ドラデビュー”を果たし、反響を呼んだ。ドラマの公式Xでは、同日朝の放送後にDAIGOのクランクイン＆クランクアップ時の様子を動画で紹介。これには、DAIGOの妻で俳優・北川景子もリポストで反応した。【動画・写真】「BSG」“DAI語”であいさつするクランクアップ時の様子／キャスト陣と“うぃっしゅ