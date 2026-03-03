「春季教育リーグ、ハヤテ（降雨中止）阪神」（３日、ちゅ〜るスタジアム清水）春季教育リーグの今季初試合は雨天中止となった。登板予定だった伊藤稜らはブルペン投球で調整した。梅野、木浪、糸原、植田、岩貞ら実績組も帯同した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−試合が雨天中止になった。「残念だなぁ。今はゲームをやることが一番選手たちの調子を上げたり、いろんな課題が出て、良いんだけど。もうこれはし