女子ゴルフの開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催され、左手首負傷のため昨季途中から欠場が続いている小祝さくら（27＝ニトリ）が約7カ月ぶりの復帰戦に臨む。ツアー12勝の実力者は3日、練習ラウンドを行い「間に合って良かった。今のベストのゴルフができたら」と意気込みを語った。昨年7月の大東建託いい部屋ネット・レディースで左手首痛を発症し、第2ラウンドを途中棄権。そのま