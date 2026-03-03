初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は3日、「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」の追加対戦カードを発表した。SSPW女子タッグ選手権試合60分1本勝負は王者組のジャガー横田（ワールド女子プロレス・ディアナ）、藪下めぐみ（フリー）組にSAKI（COLOR’S）、網倉理奈（COLOR’S）組が挑戦する。王者組のジャガーは「常に私は全力で闘います。ジャガー横田の試