2月28日朝、新潟市西区の国道上で、軽トラックを運転中に車道に出て道路の測量作業を行っていた55歳の男性をはねたとして67歳の男が現行犯逮捕されました。男性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 過失運転致傷で現行犯逮捕されたのは、新潟市東区寺山に住む会社員の男(67)です。男は2月28日午前6時前、新潟市西区山田の国道で、自身が勤める会社の軽トラックを運転中に、前方の車道上で測量作業を行っていた新潟