◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行う。本大会前の最後の実戦の場となる同戦を前に、井端弘和監督（50）が会見を行った。井端監督は打順について「最後の試合なので良い形で終わりたい。最後明るくじゃないですけど、プラスアルファできたらいいなと思います。1、2番