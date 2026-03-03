日本学術振興会が設けた「育志賞」の授賞式に出席された秋篠宮ご夫妻＝3日午前、東京・上野の日本学士院会館秋篠宮ご夫妻は3日、東京・上野の日本学士院会館を訪れ、若手研究者を支援するため日本学術振興会が設けた「育志賞」の授賞式に出席された。大学院博士課程の学生を対象にした賞で、20〜30代の19人が選ばれた。長崎大大学院でニホンウナギの稚魚の行動について研究した長谷川悠波さんが代表し「未解明な物事に挑戦する