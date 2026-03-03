高市総理は衆議院選挙で当選した自民党議員315人に「当選祝い」として合計1000万円相当のカタログギフトを自身の政党支部から配布。 高市総理は3日の衆院予算委員会で今後は「慎みたい」と述べた。 3月3日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるが自民党に伝わる贈答文化について語った。 小塚「贈答文化の話は他にもあって、例えば委員会に出席するじゃない