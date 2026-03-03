ＷＢＣで２０１７年大会以来、２度目の世界一を目指す米国代表のクレイトン・カーショー投手（３７）が燃えに燃えている。昨季までドジャースひと筋でプレーした左腕はＭＬＢ通算２２３勝、３０５２奪三振など数々の大記録を打ち立てて引退。家族との時間を過ごそうとしていた中、米国代表のデローサ監督から直々に出場要請を受け、自らをもう一度奮い立たせた。そして２日（日本時間３日）に公開された「ＭＬＢネットワーク」