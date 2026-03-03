ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が３日、体調不良のため同日のオープン戦（ヤクルト＝みずほペイペイ）の登板を回避した前田悠伍投手（２０）について、開幕ローテーション争いから外れる見込みを語った。今年でプロ３年目を迎える前田悠。２月２２日のＷＢＣ日本代表との壮行試合では２回途中６失点と打ち込まれており、本拠地初戦となるオープン戦で首脳陣にアピールしたいところだった。指揮官は「もう無理やね、ちょ