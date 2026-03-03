メ～テレ（名古屋テレビ） 今回も楽しみなグルメがいっぱいです。名古屋のデパートで始まった「春の北海道物産展」。初めて担当した「新米バイヤー」にイチ推しを聞いてきました。 「きょうから始まった『春の大北海道展』。海鮮からスイーツまで限定グルメが目白押しです」（石神愛子アナウンサー） 今回で20回目となる「春の大北海道展」。 海鮮弁当からあま～いスイーツま