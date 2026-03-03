ザ・ブラック・クロウズが4月14日・15日、東京・Zepp DiverCity (TOKYO) にて来日公演を開催する。 長いキャリアで貫いてきたロックンロールの美学、ローリング・ストーンズやジミー・ペイジ、エアロスミスなどとの共演、日本への特別な想いについて語った、リッチ・ロビンソンのUDO公式インタビューをお届けする。日本への想いとロックンロールの美学―4月に東京で2日間のスペシャルな来日公演が決定しました。今回のツアーを通し