◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が阪神との強化試合に５番・三塁でスタメン出場する。侍合流後、初実戦。井端監督は「期待しかないので。中軸を打ってもらうわけですから。良いところでというふうに思っていますし、大会を通じて頑張ってもらうだけかなと思います」と話した。１日に帰国したばかりで、前日２日の強化試合は時差ぼけなどのコンディ