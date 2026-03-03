アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/03営業日時点＝ 上海重油 9.99％ 大連ポリエチレン 4.41％ 上海ゴム 0.29％ 大連とうもろこし -0.12％ 上海異形鉄筋 -0.16％ 上海銅 -1.1％ ＊数値は前日比％