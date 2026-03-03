有事相場の難しさ、円高と円安の両面が錯綜＝ロンドン為替 今日のドル円相場は、157円台で神経質に売買が交錯しており、方向性を欠いている。中東有事といった通常とは異なる状況であり、円相場にとっての強弱の見方が分かれている。 ドル高・円安の面では、経済の不確実性が高まったことで日銀３月会合での利上げ観測が１０％割れへと低下している点が指摘される。また、ファンダメンタルズ面からは原油高騰による貿易