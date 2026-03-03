◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が３日、阪神との強化試合の試合前会見でドジャース・大谷翔平投手（３１）を「１番・ＤＨ」で起用すると明かした。試合前に取材に応じ、「１、２番は変えてみようかなと思います。全てではない。本番に向けてまた変えるかもしれない」と説明した。２日のオリックス戦ではエンゼルス・菊池が初回に味方の失策などもあり３失点。Ｒソッ