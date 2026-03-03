◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、「２０２６ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」の強化試合・阪神戦に「１番・ＤＨ」で出場する。メジャー勢の出場が解禁された２日のオリックスとの強化試合では２番で出場し、３打数無安打。この日はドジャースでは定位置の１番に入った。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は５番