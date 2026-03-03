２月２８日、義烏グローバルデジタルトレードセンターで営業開始を祝う国内外のバイヤー。（義烏＝新華社記者／徐碰）【新華社義烏3月3日】中国浙江省義烏市で2月28日、世界最大級の卸売市場、義烏国際商貿城と義烏グローバルデジタルトレードセンターが春節（旧正月）期間の休業を終えて再オープンした。世界各地から訪れたバイヤーらが行き交い、活気に満ちた光景が広がった。２月２８日、義烏グローバルデジタルトレー